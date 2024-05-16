Где снимали сериал «Шифр»?

Наш ответ:

«Шифр» — российский детективный сериал, насчитывающий пять сезонов. Первый вышел в 2018 году. Особенностью сериала является то, что события имеют место в 1950-х годах, поэтому творческой команде проекта пришлось проявить изобретательность и находчивость при поиске подходящих локаций. Основная часть съемок прошла в Москве, Подмосковье (Балашиха), Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Одним из московских мест, где проходила работа, стало здание Тимирязевской академии. Сцены, снятые в Санкт-Петербурге, легко опознать по характерным для этого города дворам-колодцам.



По сюжету действие также разворачивается на юге России. Для съемок этих серий съемочная команда отправилась в Пятигорск, Кисловодск и Железноводск. Так, в шоу появляются Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова в Пятигорске и пятигорская кофейня «Цветник», в которой сохранен ретро-интерьер.