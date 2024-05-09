Где снимали сериал «Шерлок»?

Наш ответ:

«Шерлок» (2010-2017) — британский детективный сериал, основанный на произведениях Артура Конан Дойла о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике доктора Ватсоне. Действие разворачивается в современности, а не в Викторианскую эпоху, как в литературном первоисточнике. Несмотря на то, что в оригинале события имеют место в Лондоне, на Бейкер-стрит, где проживал Холмс, съемки не велись. В столице Великобритании были отсняты лишь немногие сцены. В основном творческая команда шоу работала в Кардиффе, который является столицей Уэльса, а также в студийных павильонах и в валлийской сельской местности. В сериале появляются такие локации, как Больница Святого Варфоломея (Лондон), Гауэр-стрит (Лондон), Национальный музей Кардиффа (Уэльс), паб The Packet (Кардифф, Уэльс) и Пещера трех медведей в геопарке Ффорест Фор (Уэльс).