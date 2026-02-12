Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Шальные карты»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 февраля 2026 Дата обновления ответа: 12 февраля 2026

Съемки детективного сериала «Шальные карты», который вышел в 2024 года, проходили преимущественно в Ванкувере и его окрестностях (провинция Британская Колумбия, Канада). Локации включают живописные места, такие как район Фолс-Крик, где снимали сцены с персонажем Коула Эллиса, а также исторические улицы и морской порт города.

Основные места съемок

  • Ванкувер, включая район острова Гранвиль, Центральную библиотеку Ванкувера и уличные сцены вокруг здания The Post.
  • Лэнгли (Британская Колумбия) — натурные съемки.
  • Торонто (Онтарио) — там прошли дополнительные съемочные дни.

Производство сериала, созданного в стиле светлого процедурала, стремилось подчеркнуть уникальную атмосферу Ванкувера. Съемки первого сезона начались летом 2023 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шальные карты
Шальные карты драма, комедия, криминал
2024, Канада
7.0
