Где снимали сериал «Шальные карты»?

Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно

Хватит смотреть только на Семенова и Брагина: 3 российских сериала, где детективы — настоящие профессионалы

После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона

«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7

Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане»

Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте

«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить

Sci-Fi от Кинопоиска многие не стали смотреть, а зря: сериал со Стычкиным взял престижную премию

«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова