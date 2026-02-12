Где снимали сериал «Шальные карты»?

Съемки детективного сериала «Шальные карты», который вышел в 2024 года, проходили преимущественно в Ванкувере и его окрестностях (провинция Британская Колумбия, Канада). Локации включают живописные места, такие как район Фолс-Крик, где снимали сцены с персонажем Коула Эллиса, а также исторические улицы и морской порт города.
Производство сериала, созданного в стиле светлого процедурала, стремилось подчеркнуть уникальную атмосферу Ванкувера. Съемки первого сезона начались летом 2023 года.
