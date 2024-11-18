Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Семья по правилам и без"?

Где снимали сериал "Семья по правилам и без"?

Олег Скрынько 18 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Семья по правилам и без» — российский драматический триллер от режиссера Павла Руминова, рассказывающий о сложных взаимоотношениях одной из самых влиятельных пар страны. Съемки сериала, изначально носившего рабочее название «Династия», проходили в Москве в 2021 году.

Сюжет сосредоточен на Олеге и Ирине Боевых, сыгранных Виталием Коваленко и Аленой Бабенко. Они вместе создали многомиллиардный бизнес и долгие годы казались идеальной парой. Однако жажда богатства разрушила их устоявшуюся жизнь. Олег выясняет, что Ирина втайне от него принимала ключевые решения, повлекшие серьезные последствия. Не желая мириться с этим, он инициирует развод. Но когда в игре миллиарды, дети и общий бизнес, расставание превращается в ожесточенную борьбу за деньги и власть. В погоне за своим, супруги постепенно разрушают то, что когда-то вместе создавали.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Семья по правилам и без
Семья по правилам и без драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше