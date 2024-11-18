Где снимали сериал "Семья по правилам и без"?

Наш ответ:

«Семья по правилам и без» — российский драматический триллер от режиссера Павла Руминова, рассказывающий о сложных взаимоотношениях одной из самых влиятельных пар страны. Съемки сериала, изначально носившего рабочее название «Династия», проходили в Москве в 2021 году.



Сюжет сосредоточен на Олеге и Ирине Боевых, сыгранных Виталием Коваленко и Аленой Бабенко. Они вместе создали многомиллиардный бизнес и долгие годы казались идеальной парой. Однако жажда богатства разрушила их устоявшуюся жизнь. Олег выясняет, что Ирина втайне от него принимала ключевые решения, повлекшие серьезные последствия. Не желая мириться с этим, он инициирует развод. Но когда в игре миллиарды, дети и общий бизнес, расставание превращается в ожесточенную борьбу за деньги и власть. В погоне за своим, супруги постепенно разрушают то, что когда-то вместе создавали.