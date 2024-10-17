Меню
Где снимали сериал «Секретный фарватер»?

Олег Скрынько 17 октября 2024 Дата обновления: 17 октября 2024
Наш ответ:

«Секретный фарватер» — советский военно-приключенческий мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший в январе 1988 года. Производством занималась Одесская киностудия. Съемки прошли в 1986–1987 годах на Балтийском и Черном морях. По сюжету события имеют место на Балтике, так что одной из главных локаций стал Финский залив и прилегающая территория Ленинградской области, включая острова Гогланд, Мощный и Передовик. В качестве немецкого порта-крепости Пиллау в картине фигурирует город Приморск в Ленинградской области (бывший финский Койвисто). Завершается фильм кадрами у Морского собора и памятника адмиралу Макарову в Кронштадте.

Значительная часть материала была отснята в Севастополе, Одессе и Инкермане (Белокаменск). В Севастополе съемки проходили в районе Балаклавы, возле Угольной пристани и на Бронебашенной батарее № 35. Развязка сцены на базе нацистов была снята в одесском Парке Победы у одного из мостов. Еще одним местом съемок стал Кислицкий военный городок, находящийся на Кислицком рукаве реки Дунай в Одесской области. В Инкермане было запечатлено «кладбище кораблей».

Секретную подводную лодку нацистов «Летучий голландец» «сыграла» советская дизель-электрическая субмарина Черноморского флота С-296 проекта 613 (заводской № 152). Из техники на съемках также были задействованы артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель» — они использовались в качестве торпедных катеров Г-5, на которых нес службу главный герой.

