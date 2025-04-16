Где снимали сериал "Седьмая руна"?

«Седьмая руна» — атмосферный мистический сериал российского производства, покоривший зрителей необычным сюжетом и визуальным стилем. Хотя действия разворачиваются в вымышленном провинциальном городке Заозёрске, съёмки проходили в Ленинградской области, Выборге и Санкт-Петербурге, а также в Карелии — в Сортавале и Гирвасе.
История начинается с прибытия следователя Олега Нестерова в Заозёрск, где в лесу находят тело девушки. Выясняется, что она участвовала в ролевой игре, основанной на эпосе «Калевала». Местные игроки утверждают, что не причастны, но студентка Вера решает помочь в расследовании. Когда появляются новые жертвы, становится ясно — за чередой убийств стоит нечто куда более зловещее, чем просто игра.
