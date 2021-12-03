Где снимали сериал «СашаТаня»?

Наш ответ:

Ситком о семействе Сергеевых снимали в Москве. Сложно в это поверить, но квартира, в которой живут главные герои, в реальности не существует – все интерьеры были выстроены в павильоне специально для съемок. А вот остальные локации в «СашеТане» – настоящие. Аптека, супермаркет, фитнес-клуб, поликлиника – все эти объекты снимались в реальной обстановке. Отдельно стоит упомянуть о сценах, в которых герои находятся за рулем. Поскольку ни Андрей Гайдулян, ни Валентина Рубцова водить машину не умеют, создателям ситкома пришлось прибегнуть к хитрости.