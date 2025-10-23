Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Санкционер"?

Где снимали сериал "Санкционер"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 октября 2025 Дата обновления ответа: 23 октября 2025

«Санкционер» — комедийный телесериал отечественного производства, главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев.

Где снимали сериал «Санкционер»

Создатели сериала «Санкционер» для съемок выбрали несколько живописных локаций в разных уголках России, чтобы с максимальной достоверностью передать атмосферу провинциальной жизни.

Основной площадкой стал старинный город Переславль-Залесский в Ярославской области. Именно его улицы, площади и здания «сыграли» роль вымышленного Семиболотска, ставшего центральным местом действия в сериале.

Однако съемочная группа не ограничилась одним городом. Например, для создания сцен, происходящих в провинциальной школе, кинематографисты отправились в Горки Ленинские. А чтобы добавить картине масштаба и разнообразия, некоторые массовые эпизоды были сняты на территории Дмитровского округа.

Такой подход, сочетающий аутентичность исторического города и возможности других локаций, позволил создать на экране многогранный и убедительный образ русской глубинки.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Санкционер
Санкционер комедия
2025, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше