Где снимали сериал "Санкционер"?

«Санкционер» — комедийный телесериал отечественного производства, главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев.
Создатели сериала «Санкционер» для съемок выбрали несколько живописных локаций в разных уголках России, чтобы с максимальной достоверностью передать атмосферу провинциальной жизни.
Основной площадкой стал старинный город Переславль-Залесский в Ярославской области. Именно его улицы, площади и здания «сыграли» роль вымышленного Семиболотска, ставшего центральным местом действия в сериале.
Однако съемочная группа не ограничилась одним городом. Например, для создания сцен, происходящих в провинциальной школе, кинематографисты отправились в Горки Ленинские. А чтобы добавить картине масштаба и разнообразия, некоторые массовые эпизоды были сняты на территории Дмитровского округа.
Такой подход, сочетающий аутентичность исторического города и возможности других локаций, позволил создать на экране многогранный и убедительный образ русской глубинки.
