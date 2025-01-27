Где снимали сериал "Ронин"?

Наш ответ:

«Ронин» — новый сериал от ТВ-3, съёмки которого проходят в живописных пригородах Красноярска и Дивногорска.



В центре сюжета — Иван Доронин, опытный спецназовец СОБР, получивший серьёзное ранение во время операции. Пока он восстанавливается, судьба делает неожиданный поворот: бывшая жена Ивана умирает, оставив сына Мишу, с которым он почти не общался. Приехав в родную деревню Медвежье, чтобы забрать мальчика, Доронин узнаёт, что у жены был ещё один ребёнок, и оба живут с отчимом. Иван решает остаться в деревне, чтобы оформить опекунство, а заодно подменяет заболевшего отчима в роли почтальона. Выполняя эту работу, он сталкивается с опасными ситуациями, где его навыки спецназовца оказываются бесценными. Герою предстоит стать отцом, защитником деревни и вступить в борьбу за любовь.