Где снимали сериал «Рикошет»?

Наш ответ:

«Рикошет» — российский криминальный сериал, выходящий на телеканале НТВ. Проект насчитывает два сезона. Первый вышел в 2019 году, а второй — в 2022 году. По сюжету действие разворачивается в провинциальном городе Анинске. Съемки же проходили в Москве и Подмосковье. В качестве Анинска в сериале фигурируют разные города Московской области.



Главным героем выступает мужчина по имени Денис, который в 90-х инсценировал свою смерть. Когда же умирают его родители, Денис возвращается в родной город Анинск с новыми документами и вскоре оказывается вовлечен в местные криминальные дела. Денис решает, что единственный способ искупить прошлое — защитить свою сестру и дать отпор преступности.