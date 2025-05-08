Меню
Где снимали сериал «Рикошет»?

Олег Скрынько 8 мая 2025 Дата обновления: 8 мая 2025
Наш ответ:

«Рикошет» — российский криминальный сериал, выходящий на телеканале НТВ. Проект насчитывает два сезона. Первый вышел в 2019 году, а второй — в 2022 году. По сюжету действие разворачивается в провинциальном городе Анинске. Съемки же проходили в Москве и Подмосковье. В качестве Анинска в сериале фигурируют разные города Московской области.

Главным героем выступает мужчина по имени Денис, который в 90-х инсценировал свою смерть. Когда же умирают его родители, Денис возвращается в родной город Анинск с новыми документами и вскоре оказывается вовлечен в местные криминальные дела. Денис решает, что единственный способ искупить прошлое — защитить свою сестру и дать отпор преступности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рикошет 2
Рикошет 2 драма, криминал
2022, Россия
0.0
Рикошет
Рикошет драма, криминал
2020, Россия
0.0
