Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Регби»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Российское телевидение давно ожидало жесткой и по-настоящему бескомпромиссной спортивной драмы, где жизнь спортсменов была бы показана без купюр. В этом году этот запрос наконец был удовлетворен: на одной из онлайн платформ был показан сериал «Регби», главные герои которого, бывшие единоборец и гимнастка, по разным причинам решают начать карьеру с чистого листа. Чтобы «Регби» более разительно отличался от своих предшественников, создатели решили сделать его по-настоящему масштабным: во многих сценах снимались 250 и более человек. Кроме того, саундтрек к сериалу исполнил знаменитый рэпер Баста. Проектом руководил Илья Куликов, член попечительского совета регбийного клуба ЦСКА, так что неудивительно, что сериал вышел столь натуралистичным. К тому же, все спортивные сцены снимали на стадионе «Слава», где и в реальности ЦСКА проводит домашние игры.

Что касается натурных сцен, все они были сняты на улицах Бибирево – «обычного московского района».

 

