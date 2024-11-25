Меню
Где снимали сериал "Рецепт счастья"?

25 ноября 2024
Наш ответ:

На телеканале «Россия 1» 23 ноября вышел новый мелодраматический сериал «Рецепт счастья», оказавшийся настоящей драматической историей о любви, предательстве и борьбе за справедливость. Съемки проходили в живописной Московской области, добавляя картине атмосферности.

В центре сюжета — жизнь врача Екатерины Смирновой, которая, казалось, обрела идеальное счастье. Ради любви к Сергею она переехала в деревню и посвятила себя спасению людей. Но их счастливая жизнь рушится в один миг: накануне свадьбы погибает фельдшер Наташа, а Екатерину обвиняют в убийстве. Сергей, доверившись уликам, а не любимой, показывает свое истинное лицо. Сплетни, ложь и козни заставляют Екатерину не только защищать свое доброе имя, но и бороться за жизнь.

Рецепт счастья
мелодрама
2024, Россия
