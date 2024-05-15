Где снимали сериал «Реальные пацаны»?

«Реальные пацаны» — знаменитый российский комедийный сериал, выходивший на телеканале ТНТ с 2010 по 2023 год. Родным городом главного героя Коляна в исполнении Николая Наумова является Пермь. Именно там прошли основные съемки шоу. Квартира Коляна находится по адресу Монастырская улица, 171. Часть событий сериала разворачивается в вымышленной деревне Наумовка — этот материал снимался в подмосковном заповеднике Горки Ленинские. Одной из локаций там стала сельская школа имени Ленина. Резиденция Коляна снималась в Ступино. Также съемки проходили в Москве.
«Реальные пацаны» повествуют о жизни и необыкновенных приключениях обыкновенного гопника Коляна и его товарищей Антохи и Вована. Сериал имеет официальный статус культурного достояния Пермского края. Наумов в образе Коляна начал выступать еще в качестве игрока команды КВН «Парма».
