Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Реальные пацаны»?

Где снимали сериал «Реальные пацаны»?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Реальные пацаны» — знаменитый российский комедийный сериал, выходивший на телеканале ТНТ с 2010 по 2023 год. Родным городом главного героя Коляна в исполнении Николая Наумова является Пермь. Именно там прошли основные съемки шоу. Квартира Коляна находится по адресу Монастырская улица, 171. Часть событий сериала разворачивается в вымышленной деревне Наумовка — этот материал снимался в подмосковном заповеднике Горки Ленинские. Одной из локаций там стала сельская школа имени Ленина. Резиденция Коляна снималась в Ступино. Также съемки проходили в Москве.

«Реальные пацаны» повествуют о жизни и необыкновенных приключениях обыкновенного гопника Коляна и его товарищей Антохи и Вована. Сериал имеет официальный статус культурного достояния Пермского края. Наумов в образе Коляна начал выступать еще в качестве игрока команды КВН «Парма».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Реальные пацаны
Реальные пацаны комедия
2010, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше