Где снимали сериал "Разделение"?

Научно-фантастическая сатира «Разделение» — один из самых популярных сериалов нашего времени, ставший хитом Apple TV+. Съемки проходили преимущественно в Нью-Джерси, а культовое здание Bell Labs Holmdel Complex, памятник модернизма 1950-х, идеально вписалось в роль корпорации Lumon Industries.
Сюжет антиутопии разворачивается вокруг секретной технологии «разделения», применяемой Lumon к сотрудникам. Процедура полностью отделяет их рабочие воспоминания от личных, создавая две версии одного человека. Главный герой, Марк, один из таких «разделённых», начинает распутывать заговор, скрытый за стенами корпорации. Постепенно он осознает последствия эксперимента и пытается соединить два мира, в которых вынужден существовать.
