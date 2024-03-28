Меню
Где снимали сериал «Пять минут тишины. Море и горы»?

Олег Скрынько 28 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пять минут тишины. Море и горы» — российский приключенческий сериал, состоящий из 24 серий. Премьера состоялась в 2022 году. Шоу является пятой частью телефраншизы «Пять минут тишины», повествующей об отряде спасателей МЧС.

Действие сериала «Море и горы» разворачивается в Сочи, так что съемки прошли на территории этого знаменитого курорта. В шоу фигурируют горные реки, водопады, пещеры, конные прогулки, дайвинг и рафтинг. Над этими сценами творческая команда проекта работала преимущественно в Сочинском национальном парке, осваивая местные туристические маршруты и знакомясь с местными культурными объектами. Так, съемочная группа посетила Змейковские водопады, Воронцовскую пещеру, Ахштырский хребет, а также Кепшинское и Весёловское лесничества. По словам режиссера Алены Ташевой, работать в Сочи было непросто, но это компенсировалось красотой здешних мест и незабываемые впечатления.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пять минут тишины. Море и горы
Пять минут тишины. Море и горы драма, приключения
2024, Россия
0.0
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
