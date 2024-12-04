Меню
Где снимали сериал "Пустые города"?

Где снимали сериал "Пустые города"?

Олег Скрынько 4 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пустые города» - новый сериал, вышедший на Иви и канале НТВ. Съемки новинки отечественного производства проходили в Сланцах, Шлиссельбурге и Сестрорецке, а также Республике Башкирии.

Виктор Пугачёв возвращается из-за границы в родной Северонефтянск, где его мало кто рад видеть — пять лет назад он стал причиной эпидемии, привезя в город опасную болезнь. Тогда он работал в оперативном отделе уголовного розыска вместе с Германом Латниковым, Леонидом Дорожкиным и Никитой Шаталиным под руководством Давида Егизаряна. После исчезновения крупной суммы денег из сейфа отдела всех четверых уволили, оставив отдел обезглавленным. Теперь, когда Северонефтянску грозит карантин и рост преступности, Егизарян решает вновь собрать команду. Однако все, что он может предложить своим бывшим подчиненным, — это удостоверения дружинников и шанс вернуть свои позиции.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пустые города
Пустые города детектив
2024, Россия
0.0
