Где снимали сериал "Пустые города"?

Наш ответ:

«Пустые города» - новый сериал, вышедший на Иви и канале НТВ. Съемки новинки отечественного производства проходили в Сланцах, Шлиссельбурге и Сестрорецке, а также Республике Башкирии.



Виктор Пугачёв возвращается из-за границы в родной Северонефтянск, где его мало кто рад видеть — пять лет назад он стал причиной эпидемии, привезя в город опасную болезнь. Тогда он работал в оперативном отделе уголовного розыска вместе с Германом Латниковым, Леонидом Дорожкиным и Никитой Шаталиным под руководством Давида Егизаряна. После исчезновения крупной суммы денег из сейфа отдела всех четверых уволили, оставив отдел обезглавленным. Теперь, когда Северонефтянску грозит карантин и рост преступности, Егизарян решает вновь собрать команду. Однако все, что он может предложить своим бывшим подчиненным, — это удостоверения дружинников и шанс вернуть свои позиции.