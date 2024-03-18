Где снимали сериал «Провинциальный детектив»?

Российский детективный сериал «Провинциальный детектив» снимался в нескольких локациях. Основная часть была отснята в Ярославле и Ярославской области. Также работа проходила в Московской области — в Балашихе и в Солнечногорском районе на территории усадьбы Середниково.
«Провинциальный детектив» стартовал в 2022 году. Действие разворачивается в старинном провинциальном городке. Главные героини — дружащие с детства заведующая местной библиотекой Татьяна Дашкова и медсестра Ольга Брянцева. Эрудированность Татьяны и находчивость Ольги делают подруг необычайно способным детективным дуэтом. Девушки берутся за расследование преступлений, коих оказывается немало в этом на первый взгляд тихом и безмятежном городе. Внимание к мельчайшим деталям и превосходное знание классической детективной литературы позволяют Татьяне и Ольге раскрывать самые запутанные дела. Параллельно девушки решают свои жизненные проблемы.
