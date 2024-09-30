Где снимали сериал "Противостояние"?

Наш ответ:

Новый захватывающий сериал "Противостояние" уже активно транслируется на стриминговой платформе Кинопоиск, обещая зрителям погружение в мир сложных расследований и напряжённой драмы. Съёмки проекта проходили на живописных локациях Москвы, Санкт-Петербурга и Абхазии. В кадре перед нами предстают красоты озера Рица, серпантинные дороги, порт и набережная Сухуми, а также исторические места, такие как дача Горбачёва в Мюссере.



Сюжет разворачивается вокруг полковника Костенко и его молодого напарника, лейтенанта Тадавы. Они получают задание отправиться в Магадан для расследования загадочного убийства. Но вскоре их след приводит к ещё одному преступлению, которое произошло в конце Великой Отечественной войны. Чтобы остановить опасного рецидивиста, полковник и его помощник вынуждены искать связи между прошлым и настоящим, балансируя на грани времён.