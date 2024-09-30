Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Противостояние"?

Где снимали сериал "Противостояние"?

Олег Скрынько 30 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Новый захватывающий сериал "Противостояние" уже активно транслируется на стриминговой платформе Кинопоиск, обещая зрителям погружение в мир сложных расследований и напряжённой драмы. Съёмки проекта проходили на живописных локациях Москвы, Санкт-Петербурга и Абхазии. В кадре перед нами предстают красоты озера Рица, серпантинные дороги, порт и набережная Сухуми, а также исторические места, такие как дача Горбачёва в Мюссере.

Сюжет разворачивается вокруг полковника Костенко и его молодого напарника, лейтенанта Тадавы. Они получают задание отправиться в Магадан для расследования загадочного убийства. Но вскоре их след приводит к ещё одному преступлению, которое произошло в конце Великой Отечественной войны. Чтобы остановить опасного рецидивиста, полковник и его помощник вынуждены искать связи между прошлым и настоящим, балансируя на грани времён.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Противостояние
Противостояние детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше