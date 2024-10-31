Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Против всех"?

Где снимали сериал "Против всех"?

Олег Скрынько 31 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки комедии «Против всех» проходили в московском районе Некрасовка, и место действия с первых минут поражает своим антуражем. Съёмочная группа воссоздала не просто дом, а настоящий деревенский уголок посреди современного ЖК: здесь есть теплица, курятник, колодец, и вся эта красота раскинулась на 1689 квадратных метров.

Чтобы найти подходящее место, продюсерам пришлось обойти около 20 жилых комплексов в Москве и области, пока, наконец, не выбрали идеальный двор в Некрасовке. На возведение этой масштабной площадки ушло два месяца, и результат впечатляет: художник-постановщик Александр Ким и его команда создали оазис деревенской жизни среди высоток.

Хит стриминга Start вернется в эфир 15 ноября с третьим сезоном.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Против всех
Против всех комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше