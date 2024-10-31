Где снимали сериал "Против всех"?

Съемки комедии «Против всех» проходили в московском районе Некрасовка, и место действия с первых минут поражает своим антуражем. Съёмочная группа воссоздала не просто дом, а настоящий деревенский уголок посреди современного ЖК: здесь есть теплица, курятник, колодец, и вся эта красота раскинулась на 1689 квадратных метров.
Чтобы найти подходящее место, продюсерам пришлось обойти около 20 жилых комплексов в Москве и области, пока, наконец, не выбрали идеальный двор в Некрасовке. На возведение этой масштабной площадки ушло два месяца, и результат впечатляет: художник-постановщик Александр Ким и его команда создали оазис деревенской жизни среди высоток.
Хит стриминга Start вернется в эфир 15 ноября с третьим сезоном.
