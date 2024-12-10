Где снимали сериал «Прометей»?

«Прометей» — российский детективно-фантастический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 декабря 2024 года. Также шоу доступно для просмотра на «Иви». В центре сюжета — расследование дела об исчезновении в 1998 году пассажирского самолета. Спустя многие годы один из тех, кто пребывал на борту, звонит своей семье, что становится катализатором изображаемых событий. Дело ведет экс-работник спецслужб Шапошников. В дальнейшем к нему присоединяется смышленая журналистка Анна Полетаева, физик Вадим и оператор-технарь Никита. Съемки проходили в Москве и в Алтайском крае. По сюжету, именно в алтайском небе пропал самолет, следовавший из Барнаула в столицу.
