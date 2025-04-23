Где снимали сериал «Про это самое»?

Наш ответ:

«Про это самое» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 14 апреля. Сезон состоит из 16 эпизодов. Изначально съемки должны были пройти в Саратовской области, однако мэрия Саратова отказалась содействовать производству. В итоге съемки прошли в Ярославской области близ Переславля-Залесского.



По сюжету действие разворачивается в деревне под названием Озерное на юге России. Туда через восемь лет обучения в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга возвращается парень Митя. Односельчане очень ждали Митю, ведь на его обучения были потрачены общие средства, а местная больница нуждается во враче. Однако выясняется, что специализация Мити — сексология. Это вызывает всеобщее возмущение среди консервативного населения Озерного, но в дальнейшем выясняется, что на самом деле многие здесь нуждаются в сексуальном просвещении и решении интимных проблем.