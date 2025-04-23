Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Про это самое»?

Где снимали сериал «Про это самое»?

Олег Скрынько 23 апреля 2025 Дата обновления: 23 апреля 2025
Наш ответ:

«Про это самое» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 14 апреля. Сезон состоит из 16 эпизодов. Изначально съемки должны были пройти в Саратовской области, однако мэрия Саратова отказалась содействовать производству. В итоге съемки прошли в Ярославской области близ Переславля-Залесского.

По сюжету действие разворачивается в деревне под названием Озерное на юге России. Туда через восемь лет обучения в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга возвращается парень Митя. Односельчане очень ждали Митю, ведь на его обучения были потрачены общие средства, а местная больница нуждается во враче. Однако выясняется, что специализация Мити — сексология. Это вызывает всеобщее возмущение среди консервативного населения Озерного, но в дальнейшем выясняется, что на самом деле многие здесь нуждаются в сексуальном просвещении и решении интимных проблем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Про это самое
Про это самое комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше