Где снимали сериал "Преступление и наказание"?

Основные события романа разворачиваются в Санкт-Петербурге, в мрачных кварталах вокруг Сенной площади, что стало естественным выбором и для съемок сериала "Преступление и наказание". Зрителям хорошо знакомы такие знаковые места, как площадь Сахарова, здание Двенадцати коллегий, Университетская набережная и индустриальные корпуса фабрики «Красный треугольник» — все это локации, которые отразили атмосферу Петербурга в эпоху Достоевского.
Одним из самых интригующих вопросов остается адрес главного героя. Любопытным не составит труда найти его: дом расположен на Гражданской улице, 19, на углу Столярного переулка, 5. Именно здесь, по мнению исследователей творчества Достоевского, мог бы жить Раскольников, задумавший свой роковой шаг.
Авторизация по e-mail