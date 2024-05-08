Где снимали сериал "Престиж"?

В живописном коттеджном поселке в городском округе Истра сняли 8-серийный сериал "Престиж". За производство работали "Киностудия КИТ" и START Studio. Премьера сериала состоялась на стриминг-платформе Start 15 февраля 2024 года, а последняя серия первого сезона была выпущена 28 марта 2024 года.
Сюжет сериала разворачивается в элитном поселке "Престиж", где живут топ-менеджеры, чиновники, знаменитости и другие богатые россияне вместе со своими семьями и прислугой. Когда няня в семье Филимоновых таинственно умирает, соседи начинают подозревать людей, которые занимаются воспитанием их детей и управляют домашними делами. В расследование этого преступления берется "королева местной полиции" Елизавета Егоровна.
Главную роль в сериале сыграла народная артистка России Ирина Розанова, исполнившая образ полицейской Елизаветы Егоровны, ведущей расследование таинственной гибели няни.
Авторизация по e-mail