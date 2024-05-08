Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Престиж"?

Где снимали сериал "Престиж"?

Олег Скрынько 8 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В живописном коттеджном поселке в городском округе Истра сняли 8-серийный сериал "Престиж". За производство работали "Киностудия КИТ" и START Studio. Премьера сериала состоялась на стриминг-платформе Start 15 февраля 2024 года, а последняя серия первого сезона была выпущена 28 марта 2024 года.

Сюжет сериала разворачивается в элитном поселке "Престиж", где живут топ-менеджеры, чиновники, знаменитости и другие богатые россияне вместе со своими семьями и прислугой. Когда няня в семье Филимоновых таинственно умирает, соседи начинают подозревать людей, которые занимаются воспитанием их детей и управляют домашними делами. В расследование этого преступления берется "королева местной полиции" Елизавета Егоровна.

Главную роль в сериале сыграла народная артистка России Ирина Розанова, исполнившая образ полицейской Елизаветы Егоровны, ведущей расследование таинственной гибели няни.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Престиж
Престиж детектив, драма, комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше