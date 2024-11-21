Где снимали сериал "Праздники"?

«Праздники» - сериал 2023 года, который выходит в эфир ТНТ с 2023 года. Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье. Комедия успела полюбиться публике благодаря отличному юмору и колоритным персонажам.
Майские праздники для семьи Пыжовых превращаются в эмоциональное испытание. Традиционные шашлыки на даче, куда дочери приезжают с женихами, оборачиваются ссорой, неожиданными признаниями, конфликтом взглядов и даже стрельбой. Но, несмотря на напряжение, семья собирается вместе, показывая, что любовь и привязанность сильнее любых разногласий. Праздники сменяются чередой событий — от календарных до семейных, а финальной точкой становится годовщина свадьбы родителей, где Пыжовы снова докажут, что главное в их жизни — это поддержка и единство.
