Где снимали сериал "Потерянный ключ"?

Олег Скрынько 7 марта 2025 Дата обновления: 7 марта 2025
Наш ответ:

«Потерянный ключ» - российская мелодрама, вышедшая на стриминге «Смотрим» и на телеканале «Россия 1». Ее съемки проходили на территории города Сочи.

Напомним вам сюжет сериала, полюбившегося широкой аудитории. Из-за семейных обстоятельств Анна и её муж Игорь переезжают в приморский город. Однако найти работу на новом месте оказывается непросто — местные жители не привыкли обращаться к психологам, предпочитая делиться переживаниями с близкими. Единственная, кто пытается помочь Анне, — их хозяйка Жанна. Она берётся за поиски клиентов, и вскоре её усилия приводят к совершенно неожиданным последствиям. Главную роль в сериале исполнила Светлана Колпакова, поделившая экран с актером Алексеем Фатеевым.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Потерянный ключ
Потерянный ключ мелодрама
2025, Россия
0.0
