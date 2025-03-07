Где снимали сериал "Потерянный ключ"?

«Потерянный ключ» - российская мелодрама, вышедшая на стриминге «Смотрим» и на телеканале «Россия 1». Ее съемки проходили на территории города Сочи.
Напомним вам сюжет сериала, полюбившегося широкой аудитории. Из-за семейных обстоятельств Анна и её муж Игорь переезжают в приморский город. Однако найти работу на новом месте оказывается непросто — местные жители не привыкли обращаться к психологам, предпочитая делиться переживаниями с близкими. Единственная, кто пытается помочь Анне, — их хозяйка Жанна. Она берётся за поиски клиентов, и вскоре её усилия приводят к совершенно неожиданным последствиям. Главную роль в сериале исполнила Светлана Колпакова, поделившая экран с актером Алексеем Фатеевым.
Авторизация по e-mail