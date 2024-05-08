Где снимали сериал «Постучись в мою дверь в Москве»?

Наш ответ:

Как следует из названия, мелодраматический сериал «Постучись в мою дверь в Москве» снимался в столице России. Съемки имели место весной и летом 2023 года. В шоу фигурируют узнаваемые локации, среди которых Патриаршие пруды, Москва-Сити и Басманный район, но значительная часть действия разворачивается за городом. Эти сцены снимались в Подмосковье, где были построены студийные павильоны. Там, например, располагается дом Градских. Известно, что съемки также проходили на севере Москвы, на территории жилого комплекса «Селигер Сити» и в Западном Дегунино. Художник-постановщик Ольга Карасик утверждает, что перед творческой командой проекта стояла непростая задача адаптировать оригинальный турецкий сериал «Постучись в мою дверь», но при этом создать нечто уникальное, в том числе по части образа Москвы. По словам Карасик, задумка состояла в том, чтобы представить столицу «в ее ярком, приподнятом состоянии лета, радости, любви, красоты и молодости».