Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Постучись в мою дверь в Москве»?

Где снимали сериал «Постучись в мою дверь в Москве»?

Олег Скрынько 8 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Как следует из названия, мелодраматический сериал «Постучись в мою дверь в Москве» снимался в столице России. Съемки имели место весной и летом 2023 года. В шоу фигурируют узнаваемые локации, среди которых Патриаршие пруды, Москва-Сити и Басманный район, но значительная часть действия разворачивается за городом. Эти сцены снимались в Подмосковье, где были построены студийные павильоны. Там, например, располагается дом Градских. Известно, что съемки также проходили на севере Москвы, на территории жилого комплекса «Селигер Сити» и в Западном Дегунино. Художник-постановщик Ольга Карасик утверждает, что перед творческой командой проекта стояла непростая задача адаптировать оригинальный турецкий сериал «Постучись в мою дверь», но при этом создать нечто уникальное, в том числе по части образа Москвы. По словам Карасик, задумка состояла в том, чтобы представить столицу «в ее ярком, приподнятом состоянии лета, радости, любви, красоты и молодости».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве мелодрама, комедия
2024, Россия
9.0
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше