Где снимали сериал «Последняя клятва Гиппократа»?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Последняя клятва Гиппократа» — российский криминальный экшен-сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре «Иви» 1 декабря 2024 года. Также шоу доступно для просмотра в Okko. Сезон состоит из восьми эпизодов длительностью в районе 47–57 минут. Согласно имеющейся информации, съемки прошли в Московской области.

В центре сюжета — одаренный военный хирург Петр Кратов, которому удалось избавиться от пагубной зависимости. Ныне он работает фельдшером скорой помощи, спасая жизни людей. Параллельно Кратов вынужден помогать лидеру преступной группировки, скрывая это от своего старшего сына, который работает в полиции. Гиппократ — прозвище Кратова, полученное им из-за его профессиональной самоотверженности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последняя клятва Гиппократа
Последняя клятва Гиппократа боевик, драма
2024, Россия
0.0
