Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Последний из стаи"?

Где снимали сериал "Последний из стаи"?

Олег Скрынько 23 мая 2025 Дата обновления: 23 мая 2025
Наш ответ:

Съёмки сериала «Последний из стаи» проходили в Минске и его пригородах — в том числе в городе Раков — с конца июля по начало октября 2023 года. Одной из ключевых локаций стал Дзержинск, где, например, снимали сцену посадки вертолета на главной площади.

Майор Панфилов — человек, который явно не вписывается в рамки системы. Он слишком прямолинеен, не признаёт полутонов и живёт по своим, чётким законам. Это опытный оперативник, привыкший действовать один: он не приемлет командную работу, ведь стая — это то, что он с юности презирает. Новое дело приводит его в родной город Таламу, куда он не стремится возвращаться. Повод — смерть матери, с которой он давно не общался. Там его встречает Аля — женщина из прошлого и чувства, которые он когда-то в себе похоронил. Он не собирается задерживаться, но внезапное убийство Али меняет всё. Теперь Панфилов остаётся, чтобы расплатиться с прошлым и теми, кого он по-настоящему любил.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний из стаи
Последний из стаи драма, детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше