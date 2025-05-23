Где снимали сериал "Последний из стаи"?

Наш ответ:

Съёмки сериала «Последний из стаи» проходили в Минске и его пригородах — в том числе в городе Раков — с конца июля по начало октября 2023 года. Одной из ключевых локаций стал Дзержинск, где, например, снимали сцену посадки вертолета на главной площади.



Майор Панфилов — человек, который явно не вписывается в рамки системы. Он слишком прямолинеен, не признаёт полутонов и живёт по своим, чётким законам. Это опытный оперативник, привыкший действовать один: он не приемлет командную работу, ведь стая — это то, что он с юности презирает. Новое дело приводит его в родной город Таламу, куда он не стремится возвращаться. Повод — смерть матери, с которой он давно не общался. Там его встречает Аля — женщина из прошлого и чувства, которые он когда-то в себе похоронил. Он не собирается задерживаться, но внезапное убийство Али меняет всё. Теперь Панфилов остаётся, чтобы расплатиться с прошлым и теми, кого он по-настоящему любил.