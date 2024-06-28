Где снимали сериал "Полупановы"?

Наш ответ:

3 июля 2023 года в живописной Чемодановке Бессоновского района Пензенской области стартовали съёмки нового сериала «Полупановы», которые завершились 14 сентября 2023 года. Съёмочный процесс занял 54 смены, в течение которых создатели сериала старались передать атмосферу и уникальность этой истории.



Сюжет сериала «Полупановы» вращается вокруг Натальи, социального работника, которой поручено переселить семью Полупановых из их старого дома в более комфортные условия по государственной программе реновации. Однако задача оказывается далеко не простой: Полупановы — не совсем обычная семья, и их совершенно не интересуют деньги. Наталья на протяжении всего сезона придумывает различные уловки, чтобы достичь своей цели: она устраивает «привидения» в доме, привлекает органы опеки и даже организует бунт посёлка против Полупановых. Но каждое её начинание разбивается о непредсказуемость и странности семьи Полупановых, превращая её миссию в настоящую комедию ошибок.