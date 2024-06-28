Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Полупановы"?

Где снимали сериал "Полупановы"?

Олег Скрынько 28 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

3 июля 2023 года в живописной Чемодановке Бессоновского района Пензенской области стартовали съёмки нового сериала «Полупановы», которые завершились 14 сентября 2023 года. Съёмочный процесс занял 54 смены, в течение которых создатели сериала старались передать атмосферу и уникальность этой истории.

Сюжет сериала «Полупановы» вращается вокруг Натальи, социального работника, которой поручено переселить семью Полупановых из их старого дома в более комфортные условия по государственной программе реновации. Однако задача оказывается далеко не простой: Полупановы — не совсем обычная семья, и их совершенно не интересуют деньги. Наталья на протяжении всего сезона придумывает различные уловки, чтобы достичь своей цели: она устраивает «привидения» в доме, привлекает органы опеки и даже организует бунт посёлка против Полупановых. Но каждое её начинание разбивается о непредсказуемость и странности семьи Полупановых, превращая её миссию в настоящую комедию ошибок.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полупановы
Полупановы комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше