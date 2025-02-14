Где снимали сериал "Полицейский с Рублевки"?

Наш ответ:

«Полицейский с Рублевки» - один из самых популярных сериалов России наших дней. Рассказываем, где же создавался народный хит. Сериал снимали в разных уголках Москвы, включая Рублёво-Успенское шоссе. Чтобы придать событиям реалистичность, съемки проходили в настоящем микрорайоне Бескудниково, по адресу: Селигерская, дом 8/2. А если вам особенно интересно, можете посетить место службы героев «Полицейского с Рублёвки» и увидеть знакомые локации своими глазами.



«Полицейский с Рублёвки» — это история о Грише Измайлове, харизматичном и циничном полицейском, которому поручено следить за порядком в элитном районе Москвы. Богатые жители Рублёвки часто оказываются в эпицентре скандалов, а Гриша расследует их дела, не всегда действуя по правилам. Он ухаживает за младшей сестрой-хулиганкой, легко завоевывает женские сердца и с удовольствием подкалывает начальника Яковлева, не упуская шанса добавить в работу немного черного юмора.