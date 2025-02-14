Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Полицейский с Рублевки"?

Где снимали сериал "Полицейский с Рублевки"?

Олег Скрынько 14 февраля 2025 Дата обновления: 14 февраля 2025
Наш ответ:

«Полицейский с Рублевки» - один из самых популярных сериалов России наших дней. Рассказываем, где же создавался народный хит. Сериал снимали в разных уголках Москвы, включая Рублёво-Успенское шоссе. Чтобы придать событиям реалистичность, съемки проходили в настоящем микрорайоне Бескудниково, по адресу: Селигерская, дом 8/2. А если вам особенно интересно, можете посетить место службы героев «Полицейского с Рублёвки» и увидеть знакомые локации своими глазами.

«Полицейский с Рублёвки» — это история о Грише Измайлове, харизматичном и циничном полицейском, которому поручено следить за порядком в элитном районе Москвы. Богатые жители Рублёвки часто оказываются в эпицентре скандалов, а Гриша расследует их дела, не всегда действуя по правилам. Он ухаживает за младшей сестрой-хулиганкой, легко завоевывает женские сердца и с удовольствием подкалывает начальника Яковлева, не упуская шанса добавить в работу немного черного юмора.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полицейский с Рублевки
Полицейский с Рублевки драма, комедия, криминал
2016, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше