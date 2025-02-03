Где снимали сериал "Подслушано в Рыбинске"?

Наш ответ:

Один из самых популярных отечественных проектов начала 2025 года — «Подслушано в Рыбинске». Съемки стартовали 17 ноября 2023 года в Ярославской области, а ключевые сцены снимали на берегу Рыбинского водохранилища. Работа над сериалом завершилась 13 февраля 2024 года. Прямо сейчас сериал транслируется на стриминговой платформе Premier.



В центре сюжета — провинциальный журналист Юра, который годами освещает будничные события своего города. Однако его жизнь резко меняется, когда он начинает видеть видения, раскрывающие тайные убийства в Рыбинске. Постепенно Юра осознает, что оказывается в самом центре загадочных преступлений. Ситуация накаляется, когда по одному из дел он сам становится главным подозреваемым.