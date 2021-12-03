Где снимали сериал «Подражатель»?

Детективный сериал с Евгенией Крюковой в главной роли снимался в Санкт-Петербурге и его окрестностях, что неудивительно, ведь действие разворачивается в городе на Неве. Зрители могут увидеть в кадре такие знаковые места Северной столицы, как «Кладбище кораблей» в Угольной гавани, Петропавловский собор, тюрьму «Кресты» и многие другие. Сюжет шоу строится вокруг убийства, которое в деталях повторяет преступление, совершенное двадцать лет назад. Убийца объявляет себя Подражателем, и, чтобы поймать его, следствию придется прибегнуть к нестандартным методам.
Создателям сериала удалось собрать поистине звездный каст – помимо Крюковой в «Подражателе» снимались Евгений Дятлов и Полина Филоненко.
