Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Подражатель»?

Где снимали сериал «Подражатель»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Детективный сериал с Евгенией Крюковой в главной роли снимался в Санкт-Петербурге и его окрестностях, что неудивительно, ведь действие разворачивается в городе на Неве. Зрители могут увидеть в кадре такие знаковые места Северной столицы, как «Кладбище кораблей» в Угольной гавани, Петропавловский собор, тюрьму «Кресты» и многие другие. Сюжет шоу строится вокруг убийства, которое в деталях повторяет преступление, совершенное двадцать лет назад. Убийца объявляет себя Подражателем, и, чтобы поймать его, следствию придется прибегнуть к нестандартным методам.

Создателям сериала удалось собрать поистине звездный каст – помимо Крюковой в «Подражателе» снимались Евгений Дятлов и Полина Филоненко.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

