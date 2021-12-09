Где снимали сериал «Под прикрытием» (2021 год)?

Наш ответ:

Этот год был богат на сильные сериальные новинки: наши телевизионщики наконец начали брать пример со своих западных коллег и облекать в визуальную форму некие идеи, чтобы придать своим творениям хоть какую-то глубину. Среди таких режиссеров – Сергей Ткач, создатель нового сериала НТВ «Под прикрытием», герои которого ищут членов преступной группировки «Призрак», которая стремится провозгласить новый мировой порядок. Здесь, в России, этот сериал снимали в Москве и в Ростове-на-Дону, для начальных сцен, где происходит знакомство с главным героем. Ростовчане были немало удивлены появлением звезд российского телевидения в самых разных уголках города, буквально оккупированного съемочной группой. Кроме того, отдельные сцены снимались в Париже и Риме.