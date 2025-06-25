Где снимали сериал "Под напряжением"?

Наш ответ:

Сериал «Под напряжением» снимался преимущественно в Новороссийске, хотя некоторые сцены, к примеру, были сняты в Геленджике.



В спокойном приморском городке разворачивается череда жестоких преступлений – все убийства совершены с особой жестокостью, а жертвы подвергались изощренным пыткам. Опытный следователь Ирина Шумская, понимая необычный характер преступлений, приглашает для консультации известного криминального психолога Андрея Высокова. Специалист по девиантному поведению, обладающий даром психологического проникновения в сознание преступников, после тщательного анализа приходит к шокирующему заключению: город столкнулся с серийным убийцей, который только начинает свой кровавый путь. Особую тревогу вызывает манера убийцы – он словно играет со следствием, оставляя зловещие "послания", и следующей его жертвой может стать кто-то из представителей правоохранительных органов.