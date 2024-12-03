Меню
Где снимали сериал "Плевако"?

Олег Скрынько 3 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Плевако» — новый биографический сериал НТВ, ставший настоящим народным хитом. Съёмки проходили с ноября 2022 по февраль 2024 года в Москве, Подмосковье и на родине Фёдора Плевако — в Троицке. Идея включить этот город в проект принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Николая Фёдоровича Плевако, талантливого адвоката с выдающимся ораторским даром и острой смекалкой. Его навыки позволяют одерживать победы даже в самых сложных судебных делах. Однако в 1880 году его жизнь меняется: в адвокатской конторе начинаются обыски, а криминальная легенда Сонька Золотая Ручка замышляет месть. Тем временем Плевако увлекается женой другого человека, что ставит под угрозу его карьеру, репутацию и личное счастье. Сможет ли он сохранить всё, что для него важно, и продолжить защищать людей?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Плевако
Плевако драма, исторический
2024, Россия
8.0
