Где снимали сериал «Планетяне»?

«Планетяне» — российский комедийный научно-фантастический сериал, выходящий на телеканале ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах PREMIER, «Кинопоиск», KION, «Большое ТВ» и «Смотрешка». Премьера состоялась 22 сентября 2025 года. Сезон включает 17 эпизодов.
Съемки велись в Москве и Подмосковье. Одной из локаций стал на Лыткаринский завод оптического стекла в подмосковном Лыткарине. Выставочный зал завода был превращен кинематографистами в музей космонавтики.
По сюжету на Землю прибывают два инопланетянина с целью разыскать пропавшего сына императора галактики и помочь ему выполнить тайное задание. Пришельцы принимают облик людей и выдают себя за супружескую пару в лице Антона и Марины. Они пытаются вести обыкновенную человеческую жизнь и со временем адаптируются. Доходит до того, что Антон отказывается вернуться на родную планету.
