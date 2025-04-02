Где снимали сериал «Письмо в будущее»?

Наш ответ:

«Письмо в будущее» — российский мелодраматический сериал, состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась 29 марта 2025 года. Съемки прошли в Твери в августе 2024 года.



По сюжету состоящие в браке Мария и Михаил организуют вечеринку по случаю оглашения пола своего долгожданного ребенка. Супруги зовут в качестве гостей своих друзей. Однако случается трагедия: Михаил гибнет в автокатастрофе, а Мария теряет ребенка. После похорон мужа Мария обнаруживает у свекрови письмо от некоего Антона. Тот пишет, что Михаил — его отец. Тогда Мария едет в другой город на поиски Антона. Ему 18 лет, он вырос в детском доме, а внешне очень похож на биологического отца. Антон оказался вовлечен в криминальные дела. Чтобы спасти его от тюрьмы, Мария связывается с влиятельным бизнесменом Олегом Федоровым.