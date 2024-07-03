Где снимали сериал «Пианистка»?

Наш ответ:

«Пианистка» — российская детективная мелодрама, состоящая из трех сезонов по четыре серии в каждом. Первый сезон вышел 8 марта 2022 года, второй — 6 мая 2023 года, а третий — 6 декабря 2023 года. Съемки дебютного сезона проходили в Москве, Московской области, а также в Тверской области, где производство имело место в городе Конаково и его окрестностях. Второй и третий сезоны были отсняты в Москве и Московской области.



Главной героиней сериала является пианистка Мария Беляева, обладающая необычайным даром. Дело в том, что благодаря своему идеальному слуху она по голосу человека может понять, лжет он или говорит правду. Мария использует эту способность для того, чтобы расследовать запутанные преступления. Ее напарником и возлюбленным становится хирург Андрей Новожилов.