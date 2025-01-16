Где снимали сериал "Первый отдел"?

Наш ответ:

«Первый отдел» - сериал, который снимался в Санкт-Петербурге. Зрители могут наблюдать знакомые локации Северной столицы, которые то и дело появляются в кадре.



По сюжету Юрий Брагин возвращается в Петербург после года, проведённого вдали от дома, где он занимался расследованием крупного уголовного дела. В городе его ждёт новость: руководитель Первого следственного отдела готовится к уходу на пенсию, и на место начальника прочат именно Брагина. Однако сам он не стремится к высоким должностям, предпочитая активную работу в поле. Едва успев вернуться, Юрий получает новое поручение — разобраться в серии убийств двух девушек, произошедших с небольшой разницей во времени в одном из городков Ленинградской области. Расследование оказывается непростым, ведь в этом месте жители знакомы друг с другом и неохотно делятся секретами, что создаёт дополнительные трудности.