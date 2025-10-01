Где снимали сериал «Первокурсницы»?

«Первокурсницы» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ.
Съемки велись в Москве и Сочи. В столице локациями стали Воробьевы горы, коридоры и лекционные залы Бауманки, сцены в ДК МИИТ. Кроме того, университетские интерьеры тоже снимались на натуре. В павильоне были выстроены интерьерные декорации общежития, тогда как внешний вид «сыграло» здание студгородка на Лиственничной аллее. В Сочи были отсняты сцены зимних каникул главных героинь.
Главными героинями шоу являются сорокалетние женщины Жанна и Настя, которые некогда вместе поступили в институт и делили комнату в общежитии, но бросили учебу после первого курса. Обе рано вышли замуж и потеряли себя в семейной рутине и бытовых проблемах. Когда сыновей Насти забирают в армию, а Жанна расстается с изменившим ей мужем, подруги решают начать жизнь с чистого листа и вернуться в институт, поселившись вместе в том же общежитии, где когда-то они мечтали о лучшей жизни. Жанне и Насте непросто дается возвращение к студенчеству, но сдаваться они не намерены.
Авторизация по e-mail