Где снимали сериал «Папины дочки. Новые»?

«Папины дочки. Новые» — российский комедийный сериал для всей семьи, выходящий с 2023 года. Проект представляет собой перезапуск ситкома «Папины дочки» (2007–2013) и повествует о новом поколении семейства Васнецовых. Основные съемки проходят в Москве в павильонах студии «Амедиа». Там были выстроены декорации квартиры главных героев и других ключевых локаций.
30 октября 2025 года в прокат выйдет полнометражный фильм «Папины дочки. В кино», съемки которого имели место в Кисловодске на Ставрополье. На экране появятся гора Кольцо, Лермонтовская скала, Национальный парк, стела «Кисловодск». Франшиза также включает фильм «Папины дочки. Новогодние» (2023), который был отснят в Москве и на подмосковном курорте «Остров Русский».
Авторизация по e-mail