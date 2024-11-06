Меню
Где снимали сериал "Пальцы"?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Новый сериал "Пальцы" на НТВ погружает нас в атмосферу вымышленного Шубинска – города, которого не существует на карте, но который оживает благодаря фантазии создателей и мастерству съемочной группы на декорациях киностудии "П" и в различных локациях Подмосковья. Здесь, в этой фантасмагории, разворачиваются события, напоминающие о суровых реалиях российской глубинки.

В центре сюжета — пятеро друзей: Андрей, Костя, Юра, Даня и Виталик. В 90-е годы они были неразлучны, словно пять пальцев на одной руке, что и дало им прозвище — Пальцы. Теперь, спустя двадцать лет, они возвращаются в родной город, где их ждет новое испытание. На бывшего бандита и крупного бизнесмена по кличке Мальборо совершают покушение, и — поразительный поворот — пистолет, из которого стреляли, оказывается тем самым оружием, спрятанным ещё в 90-е подростком Андреем. Только тогда о тайнике знали лишь Пальцы, и это открытие рождает между друзьями новые подозрения и недоверие.
 

Пальцы
Пальцы детектив, драма
2024, Россия
0.0
