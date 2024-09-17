Меню
Где снимали сериал «Падающая звезда»?

Где снимали сериал «Падающая звезда»?

Олег Скрынько 17 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Падающая звезда» — российский детективный мини-сериал, премьера которого состоялась 13 сентября 2024 года. Фильм состоит из четырех эпизодов по 25 минут каждый. Действие разворачивается в 1968 году в Крыму. Отправной точкой сюжета становится обнаружение на берегу трупа двадцатилетней жительницы Москвы, которая упала со скалы. Девушка по имени Лена приехала в Крым на «дикий» отдых вместе с тремя друзьями. У сельского участкового Савченко возникает подозрение, что смерть Лены наступила не в результате несчастного случая. Вероятно, к трагедии привели непростые отношения среди членов компании.

Съемки сериала проходили в поселке городского типа Гаспра, который находится на южном берегу полуострова в 12 километрах на запал от Ялты. Основной локацией стал располагающийся в этих местах санаторий «Родина».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Падающая звезда
Падающая звезда детектив
2024, Россия
0.0
