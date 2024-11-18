Где снимали сериал "Овчарка"?

Российский сериал «Овчарка», представленный каналом «Россия 1» в 2024 году, выделяется интригующим сюжетом и яркими персонажами. Съемки проходили в Москве, но большинство ключевых сцен были сняты в Твери.
Главная героиня, майор управления собственной безопасности Анастасия Нестерова, заслужила прозвище «Овчарка» за свой профессионализм и бескомпромиссность. Однако череда событий вынуждает ее начальника Олега Реброва, с которым у Насти есть личная история, отправить ее в провинциальный город. На новом месте Нестерова сталкивается с опасной криминальной группировкой, решая сложные задачи в незнакомой обстановке. Ей предстоит работать с дерзким напарником Воробьевым, находить общий язык с начальником Ершовым и разобраться в внезапных чувствах к новому знакомому.
