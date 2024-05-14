Меню
Где снимали сериал «Отчий берег»?

Где снимали сериал «Отчий берег»?

Олег Скрынько 14 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Отчий берег» — российский драматический сериал, вышедший в сентябре 2017 года. Сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Съемки прошли в Пермском крае в 2016 году. Съемочная команда работала в Перми, Кунгуре, в поселке Кусье-Александровское, в Горнозаводске и в поселке Пашия. Так, в Кунгуре были отсняты сцены, в котором фигурирует довоенный рынок. Там же была запечатлена казнь русских военнопленных. Основной локацией стала Пермь. Работа прошла на Гайве, Бахаревке, возле Театра кукол, в Разгуляе, в Рабочем поселке. Местные жители были задействованы в качестве массовки.

Сериал повествует о семье Морозовых, которая проживает на Урале до и после войны. В центре сюжета — два брата и две сестры, между которыми складываются непростые отношения. Персонажам доводится познать подлинную любовь, страшное горе и обрести вожделенное счастье.

