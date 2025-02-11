Где снимали сериал «Отчаянные домохозяйки»?

«Отчаянные домохозяйки» — знаменитый американский трагикомедийный сериал, выходивший в 2004–2012 годах. Шоу состоит из восьми сезонов, а также шести специальных выпусков. Общее количество эпизодов — 180. По сюжету главные герои проживают на улице Вистерия Лейн, которая находится в пригороде города Фэйрвью, штат Айдахо. Эта улица вымышлена. Снимался сериал на территории студии Universal Pictures в Голливуде. Там на реально существующей с середины 1940-х годов улице Колониал (Colonial Street) была выстроены декрации Вистерия Лейн.
