Где снимали сериал "Отчаянные домохозяйки"?

Сериал «Отчаянные домохозяйки» снимался в Калифорнии, на студии Universal в Голливуде. Основной площадкой стала Colonial Street — живописная улица, превратившаяся в культовую Вистерия Лейн. Декорации были тщательно адаптированы: фасады домов использовались для внешних сцен, а интерьеры снимались отдельно в павильонах.
На этой улице разыгрывались все главные драмы: измены, тайны, убийства и черный юмор, ставший визитной карточкой шоу. Именно здесь соседки и подруги — Сьюзан, Линетт, Бри, Габриэль и Эди — вели свои непростые жизни, скрывая под идеальными фасадами бурю эмоций. После завершения сериала Colonial Street стала местом паломничества фанатов, а сама улица — символом глянцевой драмы о жизни «обычных» американских домохозяек.
