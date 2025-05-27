Где снимали сериал "Отчаянные домохозяйки"?

Меню
Олег Скрынько 27 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

Сериал «Отчаянные домохозяйки» снимался в Калифорнии, на студии Universal в Голливуде. Основной площадкой стала Colonial Street — живописная улица, превратившаяся в культовую Вистерия Лейн. Декорации были тщательно адаптированы: фасады домов использовались для внешних сцен, а интерьеры снимались отдельно в павильонах.

На этой улице разыгрывались все главные драмы: измены, тайны, убийства и черный юмор, ставший визитной карточкой шоу. Именно здесь соседки и подруги — Сьюзан, Линетт, Бри, Габриэль и Эди — вели свои непростые жизни, скрывая под идеальными фасадами бурю эмоций. После завершения сериала Colonial Street стала местом паломничества фанатов, а сама улица — символом глянцевой драмы о жизни «обычных» американских домохозяек.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отчаянные домохозяйки
Отчаянные домохозяйки драма, комедия, детектив
2004, США
8.0
