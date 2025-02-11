Меню
Где снимали сериал "Остров сокровищ"?

11 февраля 2025
Наш ответ:

«Остров сокровищ» — советский сериал 1982 года, ставший классикой отечественного кинематографа. Его сняли на киностудии «Ленфильм». Съёмки самого острова проходили на юге, а песчаный берег искали в окрестностях Сестрорецка. Роль английского портового города Бристоля исполнила Петропавловская крепость в Ленинграде, удачно передавшая атмосферу старинного европейского порта.

Маленький Джим Хокинс случайно узнает важный секрет: один из постояльцев гостиницы скрывает таинственную карту, которая ведет к неизвестному месту. Доктор Ливси и сквайр Трелони верят, что она приведет их к пиратскому кладу капитана Флинта. Вместе они готовят экспедицию на необитаемый остров в Атлантике. Экипаж возглавит капитан Смоллетт, а Джим станет юнгой на корабле. Впереди их ждут опасные приключения и столкновения с коварными врагами, один из которых уже скрывается среди членов экипажа.

