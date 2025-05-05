Меню
Где снимали сериал "Острое блюдо"?

Олег Скрынько 5 мая 2025 Дата обновления: 5 мая 2025
Наш ответ:

«Острое блюдо» - российская мелодрама 2024 года, которая привлекла публику необычным сеттингом. Дело в том, что съемки сериала проходили на территории Турции.

Напомним вам сюжет. Ирина давно поняла, что её счастливый брак — лишь видимость, но пытается начать всё с чистого листа. Приняв приглашение друзей Люды и Бориса, она отправляется в Турцию отпраздновать день рождения. Муж, Вадим, остался в России под предлогом работы, но вместе с Ириной поехала свекровь, которая никогда её не жаловала. Во время отдыха свекровь переедает и попадает в больницу, куда приезжает и сама Ирина. Там она случайно встречает Керема — турецкого мужчину, который с первого взгляда проникается к ней чувствами. Впереди Ирину ждёт непростой выбор: оставить всё как есть или решиться на развод и подарить себе шанс на новое счастье.
 

