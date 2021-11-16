Где снимали сериал «Остаться в живых»?

Сериал «Остаться в живых» снимался главным образом на острове Оаху, третьем по величине островом архипелага Гавайи, США. Съемки крушения самолета проходили на пляже Мокулея, на пляже Папайлоа располагался лагерь тех, кто остался в живых после крушения авиалайнера. Также в кадре можно заметить ранчо Диллингхем, которое является плантацией и конефермой, ранчо Куалоа, водопад парка Ваймеа, долину Вайкэн, долину Каава (там герои сериала играли в гольф). Вместо Сиднейского аэропорта был снят Гавайский Конвеншн-центр.
Секретный бункер и другие помещения снимали в основном в Гавайской киностудии.
